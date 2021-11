In de Rotterdamse wijk Hillegersberg heeft rond middernacht een frontale botsing plaatsgevonden tussen twee auto’s. Daarbij is een man om het leven gekomen. Een andere man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Beide mannen waren de bestuurders van de auto’s. Er waren geen andere inzittenden, aldus de politie, die de toedracht van het ongeval op de Straatweg onderzoekt.