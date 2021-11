Duizenden kinderen planten honderdduizenden bomen op Boomfeestdag

Duizenden kinderen uit meer dan vierhonderd Nederlandse gemeenten planten woensdag honderdduizenden bomen op de Nationale Boomfeestdag. De stichting die de dag organiseert, wil kinderen uit groep 6 meer leren over bomen en de natuur.

Prinses Irene zal met haar kinderen en kleinkinderen in de gastgemeente Alphen aan den Rijn de dag openen in het naar haar vernoemde Prinses Irenebos. Samen met basisschoolkinderen plant zij daar een populier. Dit bos is aan haar opgedragen als dank voor haar inzet voor de natuur, meldt de organisatie.

Traditioneel wordt de Boomfeestdag gehouden in maart, maar het evenement werd het uitgesteld in verband met de coronapandemie. Sinds de eerste Boomfeestdag in 1957 zijn er ruim 10 miljoen bomen geplant op deze dag.