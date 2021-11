Inwoners Ameland en Terschelling krijgen eerder hun boosterprik

Ouderen en zorgmedewerkers op Ameland kunnen al op 29 november een boosterprik tegen het coronavirus krijgen. Vaccineerders van de Friese GGD zijn dan op het Waddeneiland om mensen de derde inenting te geven. Op 1 en 2 december kunnen inwoners van Terschelling een extra dosis krijgen.

In de rest van Nederland begint de campagne voor de boosterprik vooralsnog de week erna, op 6 december. Dit wordt mogelijk echter vervroegd vanwege de snelle stijging van het aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en sterfgevallen.

De ouderen die op Ameland en Terschelling de boosterprik kunnen krijgen, moeten 75 jaar of ouder zijn. Vlielanders kunnen op 15 december een boosterprik krijgen. Daar is de prik beschikbaar voor mensen van 60 jaar en ouder, omdat op Vlieland minder mensen wonen. Wanneer Schiermonnikoog aan de beurt komt is nog niet bekend. Voor de boosterprik krijgen de mensen het vaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna.

Doordat de GGD naar de eilanden komt, hoeven de eilanders niet de oversteek naar het vasteland te maken.