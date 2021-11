Jos B. komt mogelijk met nieuwe video- en kluisverklaring

Er bestaat of bestond nog een tweede videoverklaring van Jos B. over de zaak van Nicky Verstappen. Als deze boven water komt, wordt de video waarschijnlijk direct woensdag of anders begin volgende week afgespeeld tijdens het hoger beroep. Ook de schriftelijke verklaring, die B. kort na zijn arrestatie heeft opgeschreven en in de kluis van zijn advocaat ligt, wordt misschien openbaar gemaakt.

B. had lang gezwegen over zijn rol in de zaak van Nicky Verstappen, maar vorig jaar liet hij de rechtbank weten dat hij de jongen in 1998 had gevonden op de Brunssummerheide, maar niets met zijn dood te maken had. B.’s advocaat Gerald Roethof vertelde woensdag in het hof in Den Bosch dat er twee opnames zijn gemaakt. “Een is meer authentiek, de ander heeft meer inhoud.” Het was de volgens Roethof meest authentieke verklaring die vorig jaar in de rechtbank is getoond. Hij gaat de tweede video terugzoeken en indien gevonden zal deze tijdens de zitting worden afgespeeld.

Ook de schriftelijke verklaring van B. – die inmiddels de kluisverklaring is gaan heten – kwam opnieuw ter sprake. Roethof gaf aan dat hij er nog over moet nadenken of hij deze openbaar gaat maken. De advocaat-generaal gaf aan daar graag snel duidelijkheid over te willen hebben. “Dit kan gevolgen hebben voor ons requisitoir.” Dit staat nu aanstaande maandag, de volgende zittingsdag, gepland.

De 59-jarige B. wordt verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky Verstappen in 1998. Vorig jaar is hij door de rechtbank Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar cel.