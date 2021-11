Kabinet vraagt OMT advies over vuurwerkverbod jaarwisseling

Het OMT kijkt op verzoek van het demissionaire kabinet naar de vraag of er opnieuw een landelijk vuurwerkverbod moet komen tijdens de jaarwisseling. Het kabinet wil weten of een dergelijk verbod nodig is voor de bestrijding van het coronavirus.

Ingewijden bevestigen berichtgeving van de NOS hierover. Het advies over het vuurwerkverbod zal donderdag tijdens het Catshuisoverleg worden besproken waarna het kabinet er mogelijk vrijdag een besluit over neemt. De burgemeesters hebben ook gepleit voor een vuurwerkverbod.

Tijdens de vorige jaarwisseling was er ook een vuurwerkverbod. Ziekenhuizen waren toen bijzonder druk met coronapatiƫnten en het vuurwerkverbod moest voorkomen dat ze het nog drukker zouden krijgen. Door de maatregel nam het aantal vuurwerkslachtoffers flink af tijdens oud en nieuw.

De vuurwerkbranche kreeg van het kabinet ongeveer 40 miljoen euro compensatie omdat er tijdens de laatste jaarwisseling geen vuurwerk mocht worden verkocht en afgestoken.

Verscheidene gemeenten waaronder Amsterdam en Haarlem hebben al besloten dat er tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken.