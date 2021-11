KNVB en evenementen: ingrijpen zou weer puur symboliek zijn

De KNVB en de organisatoren van alle grote evenementen en festivals in Nederland roepen het kabinet op zich op de feiten en cijfers te blijven baseren nu de coronabesmettingen weer snel stijgen. De partijen, die hun krachten hebben gebundeld in de Alliantie van Evenementenbouwers, vrezen dat het demissionaire kabinet weer restricties gaat opleggen aan evenementen, terwijl de feiten volgens de sector al een jaar aantonen dat deze veilig en professioneel worden georganiseerd.

“In de zomer was de eerste reflex na de dansen met Janssen-piek om de evenementen dicht te gooien”, stelt Gijs de Jong, die namens de KNVB in de Alliantie zit. “Er waren geen feiten en cijfers die dat besluit ondersteunden, integendeel. Met de Fieldlab-experimenten hebben we geleerd en aangetoond hoe het mogelijk is om veilig grote evenementen goed te organiseren. Die methode bewijst zich nu al maanden, ondanks de trends in de besmettingen.”

Nederlandse evenementen controleren vanaf het begin op QR-codes en identificatie. “Op deze manier is er geen enkele fraude mogelijk met valse codes”, aldus De Jong. De theorie van Fieldlab heeft volgens de Alliantie bij onder meer het Eurovisie Songfestival, Euro 2020 en Amsterdam Dance Event in de praktijk bewezen dat dit systeem waterdicht is. De Alliantie was zeer verbaasd en teleurgesteld dat het demissionaire kabinet die cijfers van Fieldlab, een project waar zij zelf aan meedeed, na het dansen met Janssen-debacle opeens opzij schoof.

Woordvoerder Jolanda Jansen van de Alliantie, daarnaast directeur van Rotterdam Ahoy, zegt dat media te vaak het beeld schetsen dat het sluiten van evenementen een oplossing zou kunnen zijn als de besmettingen opeens stijgen. “Terwijl uit alle cijfers en het bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat de meeste besmettingen thuis, bij thuisfeestjes en op de werkvloer plaatsvinden. Het cancellen van evenementen en feesten zou een puur symbolische actie zijn die geen enkele zode aan de dijk zet. We zijn juist onderdeel van de oplossing.”