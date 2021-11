OMT komt met advies over mogelijke nieuwe coronaregels

Het Outbreak Management Team (OMT) komt woensdagmiddag weer bij elkaar om te praten over de huidige coronasituatie in Nederland. De experts bespreken met elkaar of er meer nodig is om corona in Nederland te beteugelen dan de maatregelen die vorig weekend ingingen. Het OMT komt vervolgens met een advies aan het kabinet over welke stappen het kan nemen. Sinds zaterdag moeten mensen op meer plekken een coronapas laten zien en weer mondkapjes op in publieke binnenruimtes.

De experts van het OMT, onder wie RIVM-baas Jaap van Dissel, praten donderdag het kabinet bij tijdens een overleg in het Catshuis. Het definitieve besluit valt vrijdag, waarna zeer waarschijnlijk een persconferentie volgt met demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge.

Het is nog niet zeker dat er dan daadwerkelijk nieuwe regels worden aangekondigd. Mogelijk vindt het kabinet het nog te vroeg om al conclusies te trekken, nadat vorige week zaterdag aangescherpte regels ingingen. De effecten daarvan zijn vrijdag nog vrijwel niet te zien.

Ingewijden laten weten dat het kabinet nu waarschijnlijk “meer dan ooit” naar het OMT luistert wat betreft nieuwe maatregelen. Die zouden nu dan ook nog niet op tafel liggen, zeggen bronnen. Het kabinet zou vooral eerste signalen willen zien dat mensen hun gedrag hebben veranderd, bijvoorbeeld door minder te reizen binnen Nederland. Als die signalen uitblijven, zijn maatregelen waarschijnlijker. Het kabinet volgt niet altijd het volledige advies van het OMT op.

Woensdag bespreken De Jonge en demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) al de stand van zaken. Ook de rest van de week zijn er verschillende corona-overleggen, onder meer met de burgemeesters die het zogeheten Veiligheidsberaad vormen.