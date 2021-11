Ook Moderna vraagt goedkeuring coronavaccin voor jonge kinderen

Moderna wil dat zijn coronavaccin ook kan worden gebruikt bij kinderen van 6 tot en met 11 jaar. De fabrikant heeft goedkeuring gevraagd bij de toezichthouder voor Europa, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam. Dat verwacht over twee maanden een besluit te kunnen nemen.

De toezichthouder moet de uitkomsten van proeven beoordelen en beslissen of het middel inderdaad gebruikt kan worden voor iedereen van 6 jaar en ouder. Daarvoor zou de voorwaardelijke marktvergunning voor het vaccin moeten worden aangepast. Het Moderna-vaccin, dat Spikevax heet, is al goedgekeurd voor iedereen van 12 jaar en ouder.

Eerder vroegen Pfizer en BioNTech om goedkeuring van hun coronavaccin voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Het EMA komt waarschijnlijk in december met een oordeel over die aanvraag.

De conclusies van het EMA gaan naar de Europese Commissie. Die beslist uiteindelijk of het vaccin mag worden gebruikt voor kinderen. Daarna is het aan Nederland en de andere EU-landen om te besluiten of ze daadwerkelijk jonge kinderen gaan vaccineren.