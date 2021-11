Opnieuw drukte bij telefoondienst coronatestafspraken GGD

Bij het landelijke callcenter van de GGD om een afspraak te maken voor een coronatest is het woensdag opnieuw erg druk. Er staan nu 78.500 testafspraken gepland. “Naar verwachting loopt dit gedurende de dag verder op. Inmiddels zijn vandaag ruim 27.000 testen afgenomen”, laat een woordvoerster van de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland weten.

Dinsdag zijn 97.615 nieuwe testafspraken gemaakt en 81.914 testen afgenomen. Mensen krijgen hun uitslag volgens de GGD binnen 48 uur, er zijn geen vertragingen.

Zo’n 60 procent van alle afspraken wordt telefonisch gemaakt en 40 procent via coronatest.nl. “We vragen mensen wederom om, als het druk is op telefoonlijn, het later nogmaals te proberen. Wanneer het te druk wordt bij onze telefoonlijnen kiezen wij ervoor om mensen niet te lang in de wacht te laten staan. Als het te druk is, krijgt men een automatisch bandje te horen met het verzoek over 30 minuten nogmaals te bellen”, aldus de zegsvrouw.

Wanneer heel veel mensen tegelijkertijd op coronatest.nl een afspraak proberen te maken op dezelfde locatie dan kan het voorkomen dat men tijdelijk geen opties te zien krijgt.