Peetje Verstappen: Jos B. is de moordenaar van onze zoon

In een korte verklaring vertelde Peetje Verstappen dat het voor hem en zijn familie duidelijk is: Jos B. is de moordenaar van hun zoon Nicky. De 11-jarige jongen verdween in 1998 tijdens een kamp op de Brunsummerheide in Limburg. Een dag later werd zijn lichaam gevonden.

Jarenlang leek de zaak onopgelost te blijven, tot ruim drie jaar geleden de 59-jarige Limburger in beeld kwam. “Niemand weet hoeveel pijn en verdriet wij hebben. Al 23 jaar zijn wij aan het vechten om de moordenaar van Nicky achter de tralies te krijgen.” Iedere dag brandt de familie een kaarsje voor hun zoon, vertelde hij. “Wij rijden straks naar huis en branden dan een kaarsje voor onze Nick. Al meer dan 8500.”

Volgens vader Verstappen was er slechts één iemand die hun slopende strijd begreep: Peter R. de Vries. “Onze steun en toeverlaat is er niet meer. Peter was de drijvende kracht achter alles.”

De misdaadverslaggever is jarenlang actief aandacht voor de zaak blijven vragen. Afgelopen zomer werd hij in Amsterdam neergeschoten en overleed hij kort daarna. “Wij missen zijn steun en adviezen. En bovenal missen wij een goede vriend.” Zoon Royce de Vries vergezelt sindsdien de familie Verstappen.

B. had zich tijdens de verklaring van vader Verstappen naar hem omgedraaid. Na afloop zei hij dat het hem pijn deed om het verhaal te horen. “De nabestaanden van Nicky hebben pijn, dat hoor ik. Maar ik kan die niet verzachten.” B. heeft altijd ontkend dat hij iets te maken heeft met de dood van de jongen.