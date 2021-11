Amsterdamse wethouder Everhardt nieuwe voorzitter D66

De Amsterdamse wethouder van financiën en economische zaken, Victor Everhardt, is de nieuwe voorzitter van D66. Hij kreeg 54,2 procent van de stemmen. De 53-jarige Everhardt is de opvolger van Anne-Marie Spierings, die sinds 2018 voorzitter was van de partij.

De leden hadden de keuze uit twee kandidaten. Everhardt kreeg 2318 stemmen, zijn rivaal Janarthanan Sundaram, een 40-jarige ondernemer uit Enschede, bleef steken op 1884 stemmen. Sundaram was eerder voorzitter van de Diversiteitscommissie van D66.

Tijdens een onlinebijeenkomst zaterdag draagt Spierings de voorzittershamer over aan Everhardt. Oorspronkelijk zou D66 die dag voor het eerst weer met haar leden een partijcongres houden, maar dat evenement in Den Bosch is afgelast vanwege onzekerheid over de coronaregels.