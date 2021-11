Evenementensector: onrust over lockdown slecht voor vertrouwen

De onrust die is ontstaan na het uitlekken van het OMT-advies over een mogelijke nieuwe lockdown is slecht voor het vertrouwen, zegt de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM). Vanuit de branche komen diverse oproepen aan het kabinet om het advies niet op te volgen. “Het levert niks op en kost ontzettend veel geld”, zegt topman Paul Riemens van RAI Amsterdam.

Volgens de VVEM schaadt het OMT-advies het vertrouwen van ticketkopers voor evenementen die wel of geen doorgang vinden, maar ook van de ondernemers die “steeds maar weer hun stinkende best doen om mooie evenementen te organiseren”, zegt uitvoerend secretaris Willem Westermann. “Het maakt ons boos en verdrietig.” De organisatie houdt er vertrouwen in dat het kabinet kijkt naar wat de juiste maatregelen zijn.

“Je kunt niet even twee weken de RAI uitzetten”, zegt Riemens van de RAI. “Dat heeft een economisch effect op de rest van het jaar en zal doorlopen naar volgend jaar. Het vertrouwen holt van je af en de concurrentie met andere steden is moordend.” De RAI zou met de huidige evenementen dit jaar op de nullijn uitkomen, maar als de boel op slot gaat, verwacht Riemens zeker 10 miljoen euro verlies. Hij noemt het OMT-advies: “met een kanon op een muis schieten”.

In de RAI staan de komende weken onder meer kunst- en antiekbeurs PAN Amsterdam gepland, evenals de scheepvaartbeurs Metstrade en Masters EXPO.

Ook organisator Yves Gijrath van Masters EXPO, voorheen Masters of LXRY, heeft demissionair premier Mark Rutte opgeroepen het OMT-advies niet te volgen. “Doe het onze hele branche en sector niet aan”, schrijft hij in een persoonlijk bericht. “Het is de genadeklap.” Volgens Gijrath is de evenementensector niet de veroorzaker van de besmettingen. “Onze sector wordt bij herhaling geslachtofferd. Ik doe een groot beroep, namens onze hele branche (beurzen, tentoonstellingen, congressen en zakelijke evenementen) om het OMT advies niet op te volgen.” De beurs trok in 2019 tijdens de laatste editie 60.000 bezoekers. Dit jaar verwacht de organisatie zo’n 45.000 mensen. Volgens Gijrath staan 1500 man klaar om vrijdag te beginnen met de opbouw.