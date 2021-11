Gemeente: ga niet op bonnefooi carnaval vieren in Den Bosch

Het heeft geen zin om op de bonnefooi naar het centrum van Den Bosch te komen om daar de aftrap van het carnaval te komen vieren. Carnaval wordt door de kroegen in de binnenstad georganiseerd, en daar geldt dat alleen mensen die vooraf een kaartje hebben gekocht naar binnen mogen. Wie geen kaartje heeft, komt er niet in. En wie desondanks op straat carnaval gaat vieren, komt de handhaving tegen, want dat mag niet, aldus een woordvoerder van de gemeente donderdagochtend.

Ook Visit Den Bosch waarschuwt mensen om niet zonder toegangsbewijs te komen. “Alle toegangsbewijzen zijn inmiddels verkocht. Er zijn geen kaarten meer beschikbaar. Samen met de horeca benadrukken wij dat er zonder toegangsbewijs echt geen toegang tot de horeca(pleinen) mogelijk is. Buiten de evenemententerreinen is er niets te doen. Er geldt een alcoholverbod en er is nergens vertier. Kom dus enkel als je een kaartje hebt, en blijf anders thuis.”

Het feest opende zoals overal in het zuiden om 11.11 uur. De horeca heeft zelf voor beveiliging gezorgd en betaalt de ingehuurde mensen uit de opbrengst van de verkochte kaartjes. Die zijn inmiddels uitverkocht. Het zou volgens de gemeente gaan om 24.000 kaartjes voor kroegen verspreid over zeven gebieden in de binnenstad.

Een groot open feest op een plein dat traditioneel plaatsvond in de Brabantse hoofdstad, gaat niet door. De Oeteldonkse Club zag daar eerder al van af vanwege corona. De carnavalsvereniging wilde dat iedereen aan dat feest zou kunnen meedoen, maar dat kon alleen met QR-toegangsbewijs.

De festiviteiten worden nu door de kroegen georganiseerd. De laatste paar dagen zijn er volgens de gemeente wel enkele kroegen afgehaakt, maar de meeste doen mee. De gemeente ziet toe dat de handhaving bij de horeca goed verloopt. Zo gelden de landelijke regels dat slechts 75 procent maximaal binnen mag van wat normaal binnen kan.

Er zijn horecagebieden afgezet, ook in de open lucht, waar mensen alleen met een QR-code binnen kunnen. Er zijn QR-controlepunten, waar mensen naast hun code ook een legitimatiebewijs moeten laten zien. Na de check worden polsbandjes uitgedeeld, zodat feestgangers de rest van de dag ook andere horeca(gebieden) binnen kunnen.