Kabinet nog niet eens over maatregelen, overleg later verder

Het demissionair kabinet is het donderdagmiddag nog niet eens geworden over de te nemen coronamaatregelen. Het overleg gaat in de avond verder. Dat melden ingewijden in Den Haag.

Op het Catshuis spraken de betrokken ministers donderdag over de stijgende besmettingscijfers en ziekenhuisbezetting. Jaap van Dissel praatte de bewindslieden bij over het jongste advies van het Outbreak Management Team (OMT), dat een dag eerder vergaderde. Waarom het overleg nu is onderbroken, of wat de twistpunten zijn binnen het kabinet, is onbekend.

Demissionair premier Mark Rutte wilde na het overleg alleen kwijt dat het gaat om “ingewikkelde vraagstukken”. Over welke maatregelen op tafel liggen, zei hij niets. “Ik wil alles in één keer goed neerzetten, dat doen we in de persconferentie.”

Het OMT oppert volgens bronnen onder meer om de horeca vroeger dicht te laten gaan, of theaters en bioscopen te sluiten. Ook een 2G-maatregel, waarbij mensen alleen nog met een inenting of recent doorgemaakte besmetting een QR-code kunnen krijgen, zou op tafel liggen.