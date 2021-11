KNVB hoopt dat stadions bij lockdown open blijven voor publiek

De KNVB hoopt dat de voetbalstadions open blijven voor publiek, ook nu het Outbreak Management Team (OMT) het kabinet adviseert om weer een korte lockdown in te voeren. De voetbalbond denkt dat eventuele beperkende maatregelen voor stadionbezoek zelfs een negatief effect kunnen hebben.

“Omdat mensen elkaar thuis gaan opzoeken om voetbal te kijken zonder controles”, aldus een woordvoerder van de KNVB. “En 90 procent van de besmettingen vindt thuis, op het werk of op bezoek bij vrienden of familie plaats. Het is dus veiliger om een wedstrijd te bezoeken dan thuis mensen te ontvangen. Je zit negentig minuten op je plek in de buitenlucht en altijd in combinatie met een goede check van het coronatoegangsbewijs.”

Het OMT adviseert een lockdown van zo’n twee weken. Evenementen zouden afgelast moeten worden en bioscopen en theaters zouden in deze periode dicht moeten. Het is niet duidelijk of de maatregelen die het OMT voorstelt ook consequenties hebben voor het bezoek aan sportwedstrijden. Vorig seizoen werden vrijwel alle wedstrijden in het betaalde voetbal zonder publiek gespeeld als gevolg van de coronacrisis.

De Eredivisie ligt momenteel stil vanwege de interlandperiode, maar in de Keuken Kampioen Divisie zijn dit weekeinde wel zes wedstrijden. Het Nederlands elftal sluit dinsdag in De Kuip de WK-kwalificatie af tegen Noorwegen. Het Rotterdamse stadion is met 44.000 bezoekers uitverkocht.

“De cijfers stijgen hard en we begrijpen dat deze situatie om nieuwe maatregelen vraagt”, aldus de KNVB. “We wachten het besluit van het kabinet af, maar het betaald voetbal heeft de zaken goed op orde. Wij beschikken over kundige en professionele wedstrijdorganisaties die altijd het coronatoegangsbewijs checken. Anders kom je er gewoon niet in. Er zijn inmiddels weer honderden wedstrijden met publiek gespeeld en geen enkele wedstrijd heeft geleid tot grote coronabesmettingshaarden. Dit bevestigen ook de cijfers van het RIVM en GGD.”

Directeur Marc Boele van de Coƶperatie Eerste Divisie wil nog niet reageren op mogelijke maatregelen voor de komende wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. “Er is nog veel onzeker”, aldus Boele.