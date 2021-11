Koning bezorgd over toename coronabesmettingen

Koning Willem-Alexander maakt zich “grote zorgen” over het toenemende aantal coronabesmettingen in Nederland. Dat zei hij donderdag in het koninklijk paleis van Trondheim aan het einde van zijn staatsbezoek aan Noorwegen.

“We hebben vandaag het hoogste aantal bereikt sinds het begin van de crisis. Maar we zien ook elders het aantal stijgen, ook in de landen om ons heen. Het is zeer zorgelijk. Het is balen dat de crisis niet voorbij is en ik leef vooral mee met de medewerkers in de zorg die het water weer aan de lippen staat. Ze verdienen alle lof”, aldus de koning.

Hij ziet dat de saamhorigheid uit de eerste fase van de crisis verdwenen is en plaats heeft gemaakt voor gelatenheid. “We moeten nog even samen sterk zijn”, zei Willem-Alexander. Hij wilde niet vooruitlopen op de maatregelen die vrijdag worden aangekondigd, maar maakte zich wel zorgen over de tweespalt in de samenleving en de verschillen die uitvergroot worden.

“We moeten wederzijds begrip hebben. We moeten er gezamenlijk tegen strijden. We kunnen het alleen samen doen”, zei koningin Máxima.