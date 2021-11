OMT adviseert korte lockdown tegen spreiding coronavirus

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet om een korte lockdown in te voeren om de spreiding van het coronavirus tegen te gaan, zegt een goed ingevoerde bron tegen het ANP.

De NOS meldde eerder dat het OMT een lockdown van zo’n twee weken adviseert. Evenementen zouden afgelast moeten worden en bioscopen en theaters zouden in deze periode dicht moeten. Scholen zouden wel open kunnen blijven. Het OMT heeft volgens de NOS ook geadviseerd om mensen geen QR-code meer te geven als ze getest zijn. Die maatregel zou na de lockdown moeten ingaan.

Het is nog niet bekend of de maatregelen worden aangenomen. Demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge geven vrijdag een persconferentie over de maatregelen.