Ook bioscopen verbaasd over mogelijk OMT-advies

De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) is verbaasd over het uitgelekte OMT-advies over een mogelijke nieuwe lockdown, waarbij ook de filmtheaters hun deuren moeten sluiten. De NVBF sluit zich daarmee aan bij de theatersector, de poppodia en de evenementenbranche, die eerder al hun verbazing uitspraken.

De NVBF zegt geen begrip te hebben voor een mogelijke lockdown. Dat komt doordat de bioscoopsector recent nog door demissionair minister Grapperhaus werd aangehaald als voorbeeld van een sector waar de coronacheckapp goed was ingevoerd. De sector speelde naar eigen zeggen een “belangrijke rol” in de acceptatie en doorvoering van de QR-code. “Het kan niet zo zijn dat de branche nu wordt gestraft voor haar goede gedrag en als speelbal gebruikt wordt voor nieuwe maatregelen.”

Een ander argument dat de sector noemt tegen een lockdown is het ontbreken van naar de bioscopen herleidbare besmettingen. Ook zegt de bioscopenvereniging dat de branche juist pleitte voor behoud van 1,5 meter afstand in de filmzalen, maar dat dat werd verworpen.