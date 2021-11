Recordaantal positieve tests wordt mogelijk gebroken

Het record voor meeste positieve coronatests in één dag tijd sneuvelt mogelijk donderdag. Op 20 december vorig jaar meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 12.997 positieve tests. Het cijfer van woensdag bleef daar met 12.713 net onder, het cijfer van donderdag zou het record kunnen breken. Donderdag is dag 624 van de epidemie in Nederland.

Het aantal positieve tests loopt de laatste weken razendsnel op. Eind september en begin oktober kwamen er dagelijks ongeveer 1700 nieuwe gevallen bij. De laatste zeven dagen waren er telkens meer dan 10.000 nieuwe positieve tests.

Het is niet eerder gebeurd dat Nederland zo lang boven die grens bleef. In juli had Nederland op vijf achtereenvolgende dagen meer dan 10.000 nieuwe gevallen, en in december was er een reeks van zes dagen en een reeks van drie dagen boven de grens.