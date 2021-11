Rotterdam wil verder met Feyenoord City, zo nodig zonder stadion

De Rotterdamse gemeenteraad wil graag doorgaan met de gebiedsontwikkeling Feyenoord City in Rotterdam-Zuid, ook als er geen nieuw voetbalstadion komt. Dat werd duidelijk na een raadsdebat donderdagmiddag.

Zowel de coalitie- als de oppositiepartijen in de Rotterdamse raad hebben met verbazing en boosheid gereageerd op het bericht van Feyenoord woensdag dat de beoogde kosten voor een nieuw stadion voor de club fors zijn gestegen. Feyenoord beëindigt daarom het samenwerkingsverband met het bouwconsortium BAM/Besix. Daarmee is de club terug bij af wat betreft een nieuw stadion en nog jaren aangewezen op het huidige stadion De Kuip.

De gebiedsontwikkeling Feyenoord City bestaat behalve uit een nieuw te bouwen stadion ook uit een nieuwe wijk met onder meer 3800 woningen en voorzieningen. Rotterdam zou 135 miljoen euro bijdragen hieraan, waarvan 40 miljoen aan het nieuwe stadion. Woensdag liet Feyenoord weten dat de club het stadionplan vanwege sterk gestegen bouwprijzen gaat heroverwegen en een besluit erover tot zeker volgende zomer uitstelt. De bouwkosten van het stadion vallen namelijk 180 miljoen euro hoger uit dan het gestelde budget van maximaal 444 miljoen euro en de club wil eerst onderzoeken hoe het verder moet, waarbij het geen enkel scenario uitsluit.

Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders zegt begrip te hebben hiervoor en vindt het verstandig dat er geen overhaaste beslissingen worden genomen. Wethouder Arjan van Gils (grote projecten) zei pas tijdens de persconferentie van Feyenoord donderdagochtend gehoord te hebben dat de bouwkosten 180 miljoen euro hoger worden. Leefbaar Rotterdam betwijfelt of de wethouder hiervan niet eerder op de hoogte was. “We zijn belazerd door Feyenoord, en ook een beetje door ons college”, aldus fractievoorzitter Robert Simons van Leefbaar Rotterdam.

Van Gils zegde de raad toe duidelijkheid te geven over wat de bouwkosten zijn en wat precies hiervoor wordt gebouwd. Ook zei hij uit te zoeken hoe het zit met de kosten van het uitstel en wie – de gemeente, de club Feyenoord of het stadion – welk deel draagt. “De vuistregel is: ieder draagt zijn eigen kosten”, aldus Van Gils. Het bestemmingsplan van de gebiedsontwikkeling, dat bij de Raad van State ligt, is volgens de wethouder nog niet van de baan. Ook bouwwethouder Bas Kurvers gelooft nog in het bestemmingsplan. Maar hij zegt dat er wel nagedacht moet worden over mogelijke scenario’s, als Feyenoord besluit af te zien van het stadion.