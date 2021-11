Stijgende olieprijs is voor alles en iedereen voelbaar

Even met de auto eropuit, dat is tegenwoordig een kostbare onderneming geworden. De Nederlandse benzineprijs is sinds een aantal weken voor het eerst boven de 2,10 euro per liter uitgekomen, zo meldt consumentencollectief UnitedConsumers dat de brandstofprijzen volgt. De olieprijs is de laatste tijd hard gestegen en dat heeft ook een impact op onze energierekening. Het herstel van de wereldeconomie na de coronacrisis zorgt voor meer vraag naar de fossiele brandstof en dat leidt tot hogere prijzen.

Meest gebruikte grondstof

Vorig jaar maart, toen we massaal thuis moesten werken, was de benzineprijs nog 1,50 euro. In de tussentijd is er een boel veranderd, op alle vlakken. Neem de olieprijs. Die steeg deze week weer verder en doet dit al geruime tijd. Deze prijs vormt een belangrijke graadmeter van onze economie. De wereld is inmiddels hard bezig om alternatieve energiebronnen te ontwikkelen, maar tot die tijd kunnen we olie niet missen. Het is de meest gebruikte grondstof ter wereld en niet alleen belangrijk om met de auto op pad te kunnen. Olie wordt voor tal andere dingen gebruikt, zoals de productie van voedsel, schoon drinkwater en plastic en kunststofartikelen. Kortom, bijna alles wat we om ons heen zien is vervaardigd uit olie.

Beleggen in olie

Vooralsnog kunnen we niet zonder olie, en dat weten beleggers ook, zeker nu de prijs zo hoog ligt. Beleggen in olie kan door het kopen van aandelen van een oliemaatschappij. De andere mogelijkheid is direct online beleggen. Dit doe je door CFD te kopen bij een online broker. Je bent dan niet afhankelijk van de bedrijfsvoering van de oliemaatschappijen. Qua olieprijs zitten we nu op een prijs die we voor het laatste in 2014 hebben gezien en veel beleggers vragen zich af of de prijs voor een vat ruwe olie boven de honderd dollar gaat uitstijgen. Het is nog een afwachten. Ondanks de torenhoge olieprijzen heeft de organisatie van olie exporterende landen besloten de olieproductie voorlopig niet veel sneller te verhogen.

Hogere energierekening

Alles is met elkaar verbonden en hierdoor is de impact van veranderingen, zoals een stijgende olieprijs, uiteindelijk voor het geheel voelbaar. De hoge olieprijzen kunnen ertoe leiden dat 170.000 Nederlandse huishoudens in ‘energiearmoede’ terechtkomen, aldus onderzoeksbureau TNO. Dit is ongeveer 7 procent van de Nederlandse huishoudens. Het zou zomaar kunnen dat huishoudens volgend jaar honderden euro’s meer moeten betalen voor hun energierekening. En als het ook nog eens een koude winter wordt, dan wordt het flink betalen. Iets korter douchen en een warme trui aantrekken kan helpen, maar dan nog wordt het flink betalen.

Zuiniger rijden

En wat de benzineprijzen betreft: de prijzen aan de pomp kunnen lager liggen dan de adviesprijs, want tankstations zijn niet verplicht om de adviesprijs over te nemen. Prijzen bij benzinestations op de snelweg liggen ook altijd hoger. Voor Nederlanders die dicht bij de grens met België of Duitsland wonen, is het momenteel voordeliger tanken. Op een volle tank kan dat zomaar 25 euro schelen. Je kunt er ook voor kiezen om wat minder hard te rijden. Als je 100 rijdt in plaats van 130, scheelt dat 14 procent in verbruik. Het zijn allemaal kleine beetjes, maar zolang de olieprijs blijft stijgen, helpen alle beetjes een boel.