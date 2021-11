Timmermans blijft hoopvol op klimaattop, ondanks ‘zware klussen’

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans toont zich op de voorlaatste dag van de klimaattop voorzichtig optimistisch over de kans op succes. De klimaatman van het dagelijks bestuur van de EU ziet “momentum voor een akkoord”. Volgens hem is de sfeer verbeterd door de vriendelijke woorden die China en de Verenigde Staten woensdag voor elkaar hadden. Wel hebben de onderhandelaars nog “een hoop zware klussen voor de boeg”.

De twee tegenpolen op het wereldtoneel waren niet direct toe aan concrete maatregelen, maar ze spraken wel vrij onverwacht uit dat ze onderling willen samenwerken om de uitstoot van broeikasgassen sneller te verlagen. “Dat is gewoon goed nieuws”, vindt Timmermans. “Nog niet zo lang geleden hadden China en de VS ruzie op alle fronten.”

Een van de belangrijkste doelen van de top is het in zicht houden van het meest ambitieuze klimaatdoel van Parijs: de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graad. ‘Glasgow’ is daarin “niet allesbeslissend”, zegt Timmermans, het gaat erom dat “we op het traject van 1,5 graad zitten”.

Volgens de tweede man van de commissie is er ook een “reĆ«le kans” dat het deze keer wel gaat lukken om het eens te worden over het zogeheten regelboek. Daarin moeten veel afspraken die bijna zes jaar geleden in Parijs werden gemaakt worden vertaald in concreet beleid. Bijvoorbeeld over wereldwijde handel in CO2-uitstoot, vergelijkbaar met hoe dat al jaren binnen de EU gebeurt. Op de afgelopen klimaatconferenties konden landen het daar maar niet over eens worden.