Tot 250 miljoen euro schade door wateroverlast Limburg en Brabant

De overstromingen in Limburg en Noord-Brabant van afgelopen zomer hebben 160 tot 250 miljoen euro aan verzekerde schade veroorzaakt, schat het Verbond van Verzekeraars. Verzekeraars hebben ongeveer 25.000 schadeclaims gekregen, waarbij het merendeel om schade aan woningen en particuliere voertuigen draait. Het grootste deel van alle claims is inmiddels afgehandeld.

De meeste meldingen (ongeveer 15.600) komen uit Limburg. Zo’n 22.300 claims zijn particulier en ongeveer 70 procent hiervan is afgehandeld. Daarnaast gaat het bij ongeveer 2500 claims om zakelijke schade en daar is nu de helft van afgehandeld. Volgens het Verbond van Verzekeraars duurt de afhandeling relatief lang, omdat de schades groot en complex zijn, er schaarste is in de bouwbranche en omdat de pandemie werkzaamheden vertraagt.

Door drukte in de bouwsector is het lastig om bijvoorbeeld genoeg bouwmateriaal en personeel te krijgen voor herstelwerkzaamheden. Het afhandelen van de schade duurt ook lang omdat een verzekeraar waterschade pas als volledig opgelost ziet als de schade helemaal opgedroogd en hersteld is. Bij grote waterschade kan opdrogen maanden duren.