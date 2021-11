Veiligheidsberaad buigt zich over nieuwe coronamaatregelen

Het Veiligheidsberaad buigt zich donderdagavond over nieuwe coronamaatregelen die het kabinet vrijdag bekend wil maken. De 25 burgemeesters van het beraad zijn als voorzitter van de veiligheidsregio’s verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van die maatregelen.

De burgemeesters vergaderen digitaal. Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus is daar in elk geval bij en waarschijnlijk ook demissionair coronaminister Hugo de Jonge. Afhankelijk van de mogelijke aanscherping van de regels zal in de vergadering mogelijk ook gesproken worden over de intocht van Sinterklaas zaterdag. Als er opnieuw strenge maatregelen komen, kunnen intochten een probleem worden. Een aantal gemeenten heeft de intocht van Sinterklaas al aangepast vanwege de oplopende besmettingen.

De burgemeesters hebben al vaker benadrukt dat handhaven van maatregelen een grote belasting is, vooral als elke gemeente daarin eigen beleid moet bepalen. De burgemeesters vinden ook dat de verantwoordelijkheid voor het beheersen van de coronacrisis bij burgers en ondernemers ligt. Handhaving is wat hen betreft het sluitstuk.