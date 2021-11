Veiligheidsberaad uitgesteld naar vrijdag

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio is verplaatst naar vrijdagochtend. De burgemeesters zouden donderdagavond digitaal bij elkaar komen om nieuwe coronamaatregelen te bespreken. Maar het kabinet vergadert er donderdagavond nog over en er zijn nog meer overleggen over coronabeleid gaande, dus de burgemeesters praten pas vrijdagochtend met elkaar, laat een woordvoerder weten.

Het is nog niet bekend of bewindspersonen vrijdag deelnemen aan het beraad. Meestal zijn demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus en demissionair coronaminister Hugo de Jonge bij het beraad.

De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de handhaving van de coronamaatregelen. Zij bespreken of de aangescherpte maatregelen die het kabinet vrijdagavond bekend wil maken in de praktijk uitvoerbaar zijn. Soms leidt dat nog tot aanpassingen van het beleid op het laatste moment.