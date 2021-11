Werkgeversorganisaties: nieuwe lockdown zou triest zijn

Het zou “triest” zijn als een nieuwe lockdown voor onder meer theaters en bioscopen wederom nodig is. Dat stellen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op het nieuws dat het Outbreak Management Team (OMT) een korte lockdown zou adviseren aan het kabinet.

“We wachten de besluitvorming af, maar vragen de politiek werkelijk alles uit de kast te halen om nieuwe lockdowns te voorkomen. We hebben het kabinet hier gisteren ook toe opgeroepen. Essentieel is nu vooral dat we versnellen met de (derde) boosterprik, nieuwe Covid-medicatie en een gerichte vaccinatiestrategie”, aldus de organisaties in een verklaring.

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen iedereen op strikt de basisregels na te leven. “Anders blijven we van maatregel naar maatregel hobbelen en lopen we keer op keer achter de feiten aan, zoals al de hele pandemie. Verder zou dit een harde klap betekenen voor ondernemers die net weer bezig zijn in de evenementen, de horeca en theaters. Als zij verplicht hun deuren dicht moeten doen is passende compensatie vereist. Zij mogen niet de dupe worden (en nog verder in de problemen komen) van een probleem in de zorg.”