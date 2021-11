Al 1,5 miljoen bioscoopbezoekers voor No Time To Die

Er zijn in Nederland al 1,5 miljoen mensen naar de nieuwe James Bondfilm No Time To Die gegaan in de bioscoop, meldt filmmaatschappij Universal Pictures. De film ging ruim twee maanden geleden in première na meerdere keren uitstel vanwege de coronapandemie.

Volgens de distributeur is No Time To Die al zeven weken de populairste film op het Nederlandse witte doek. In No Time To Die is Daniel Craig voor de vijfde en laatste keer te zien als 007.

In de film neemt Bond het op tegen een maniak die de wereld bedreigt met een virus. De cast bestaat verder uit onder anderen Rami Malek, Léa Seydoux en Lashana Lynch.