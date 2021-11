Coronapas straks ook bij niet-essentiële winkels en diensten

Het demissionaire kabinet wil het coronatoegangsbewijs ook verplicht gaan stellen bij niet-essentiële winkels en dienstverleners, bijvoorbeeld kappers. “Bij de supermarkt kun je naar binnen, bij de woonwinkel laat je je QR-code zien”, zegt zorgminister Hugo de Jonge.

Het kabinet wil het ook werkgevers mogelijk maken om hun personeel om een coronatoegangsbewijs te vragen. Dat gaat in ieder geval gelden in sectoren waar ook bezoekers hun QR-code moeten laten scannen voor toegang, zoals de horeca. “Maar ook in andere sectoren willen we die kans geven”, aldus De Jonge.

Het moet volgens de minister in het uiterste geval ook mogelijk worden het coronatoegangsbewijs in te zetten op hogescholen en universiteiten. Maar dat gebeurt als de situatie zo sterk verslechtert “dat online onderwijs het enige alternatief zou zijn”.