ECDC: volgende week meer dan 100.000 positieve tests in Nederland

Het aantal positieve coronatests in Nederland blijft voorlopig stijgen. Dat verwacht de Europese gezondheidsdienst ECDC. Die berekent dat volgende kalenderweek waarschijnlijk 616 op de 100.000 Nederlanders te horen krijgen dat ze besmet zijn geraakt. Dat zou neerkomen op ongeveer 108.000 nieuwe gevallen.

In het slechtste scenario zouden er volgende week zelfs bijna 125.000 besmettingen aan het licht kunnen komen, omgerekend 711 op de 100.000 Nederlanders. Dat zijn gemiddeld bijna 18.000 gevallen per dag.

Op donderdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een record van 16.364 positieve tests. Het oude record stamde uit december vorig jaar, toen er in een dag tijd net geen 13.000 nieuwe gevallen bij waren gekomen.

In de afgelopen zeven dagen is het coronavirus vastgesteld bij meer dan 86.000 mensen, omgerekend zo’n 494 op elke 100.000 Nederlanders.

Met 616 positieve tests op elke 100.000 inwoners zou Nederland een subtopper in Europa zijn, ongeveer op dezelfde hoogte als Litouwen en Hongarije. Landen als Oostenrijk, Kroatië, Tsjechië, Estland, Slowakije en Slovenië komen waarschijnlijk boven de grens van 1000 gevallen per 100.000 mensen uit. Het aantal besmettingen is en blijft het laagst in Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal, Malta, Zweden en Finland.

Het ECDC verwacht dat het aantal ziekenhuisopnames, het aantal opnames op de intensive cares en het aantal sterfgevallen in Nederland voorlopig ook nog blijven stijgen.

De dienst maakt ook elke week een inschatting van het risico, het ‘level of concern’ voor het coronavirus in heel Europa. Dat staat nu op zeer hoog, 8,3 op een schaal die van 1 tot 10 loopt. Begin oktober, iets meer dan een maand geleden, was het risico nog laag, 3,5 op 10. Om dat risico te berekenen kijkt het ECDC niet alleen naar het aantal en het percentage positieve tests, maar ook naar het aantal gevallen onder 65-plussers, omdat die bij besmetting meer risico lopen. Verder neemt het ECDC het aantal opnames en sterfgevallen mee in de berekeningen.