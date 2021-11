Hogescholen hebben begrip voor inperken maximale groepsgrootte

Het hoger onderwijs reageert begripvol op nieuwe coronabeperkingen die zaterdag ingaan. Het maximale aantal personen per ruimte gaat terug naar 75, zo maakte demissionair premier Mark Rutte bekend op een persconferentie over nieuwe coronamaatregelen.

Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen: “Hogescholen blijven hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus.”

“Dat we in het hbo fysiek onderwijs kunnen blijven geven is essentieel”, luidt de verklaring. “Niet in de laatste plaats vanwege de mentale gezondheid van onze studenten die ernstig onder druk staat.”

Tijdens examens of tentamens mogen er wel meer studenten en docenten in een zaal aanwezig zijn. De maatregel geldt vanaf aanstaande zaterdag en duurt minstens drie weken.