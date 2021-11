KHN verwacht dat veel zaken zich niet aan sluitingstijd houden

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) verwacht dat veel bedrijven zich niet aan een sluitingstijd van 19.00 uur zullen houden. Dat zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen over de coronamaatregelen die het demissionaire kabinet vrijdag naar verwachting gaat aankondigen. Die maatregelen zijn volgens hem onacceptabel en komen “als een complete verrassing”.

Vrijdag komt het kabinet met de aankondiging van een korte lockdown van drie weken. Dat betekent voor de horeca waarschijnlijk dat restaurants, cafés en kroegen om 19.00 hun deuren moeten sluiten. De maatregelen zouden zaterdag in moeten gaan. Officieel zijn de besluiten nog niet genomen.

“Het kabinet heeft een grens overschreden en dit is voor velen het moment om een grens te trekken”, zegt Willemsen. “Het is de doodsteek voor de branche.” Hij vindt een eerdere sluiting van de horeca onnodig omdat er weinig coronabesmettingen toe te schrijven zijn aan de sector.

KHN wil dat er veel meer overheidssteun komt voor getroffen bedrijven als er toch beperkende maatregelen worden ingevoerd. “Het lijkt me duidelijk dat ze in dit geval met 100 procent compensatie moeten komen”, aldus Willemsen. Volgens hem is er nog niets bekend over een vorm van compensatie.

In oktober eindigden alle generieke steunmaatregelen die het kabinet wegens de pandemie had genomen, alleen de nachthoreca kon nog aanspraak maken op financiële hulp.