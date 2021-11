In het mbo en het hoger onderwijs mogen nog maar 75 personen tegelijkertijd in een ruimte zijn. Dat is volgens het demissionaire kabinet nodig om het aantal besmettingen daar tegen te gaan. Tijdens examens of tentamens mogen er wel meer studenten en docenten in een zaal aanwezig zijn.

De maatregel gaat vanaf aanstaande zaterdag in en geldt voor minstens drie weken.