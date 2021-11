Nog altijd topdrukte bij telefoonlijn coronatestafspraken GGD

Het is ook vrijdag nog altijd onverminderd druk bij de landelijke telefoondienst voor het maken van een afspraak van een coronatest. Rond 8.00 uur hingen zo’n 15.000 mensen aan de lijn voor een afspraak. “We vragen mensen het later op de dag nogmaals te proberen”, aldus een woordvoerster van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. De telefoonlijn is elke dag tot 20.00 uur open.

Tussen 08.00 uur en 11.00 uur zijn vrijdagochtend al ruim 19.000 testafspraken ingepland en zijn 33.000 testen afgenomen. Door de drukte kan het zijn dat mensen iets verder moeten reizen voor hun testen of wat langer moeten wachten op de testuitslag. “Maar we kunnen de testvraag nog steeds aan”, aldus de woordvoerder, die belooft dat mensen binnen 48 uur de uitslag krijgen.

Het is de hele week al heel druk bij de telefoondienst. Donderdag werden er 91.678 nieuwe testafspraken gemaakt en ruim 83.000 testen afgenomen. Bij de GGD kunnen mensen niet terecht voor een coronatest voor toegang tot bijvoorbeeld een sportwedstrijd of cultureel evenement.