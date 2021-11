Opbouw van pensioen is met name onder vrouwen geen vetpot

Pensioen opbouwen, het is niet een onderwerp waar we dagelijks mee bezig zijn. We gaan er stiekem vanuit dat als we straks de pensioenleeftijd bereikt hebben, er financieel voor ons gezorgd wordt. Er zijn echter mensen die geen pensioenregeling hebben via hun werkgever en Nederlanders, voornamelijk vrouwen, die deeltijd werken en hierdoor minder pensioen opbouwen. Ook freelancers zijn niet altijd de beste pensioenopbouwers. Eén op de vier zelfstandig ondernemers zonder personeel heeft naar eigen zeggen geen pensioenvoorziening getroffen.

Ruim 2 ton minder pensioen

Uit een onderzoek van pensioenfonds voor ambtenaren en het onderwijs ABP beseft een kwart van de vrouwen niet dat minder werken ook minder pensioen oplevert. In deze sectoren werkt 70 procent van de vrouwen parttime, en 16 procent van de mannen. Een vrouw van 25 die minder gaat werken, bouwt tot wel 220.000 euro minder pensioen op dan een man tegen de tijd dat zij met pensioen mag als ze zeventig is.

Vrouwen en geldzaken

Er warmpjes bij zitten tegen de tijd dat je klaar bent met werken is dus geen vanzelfsprekendheid. Ook al hebben we een van de beste pensioenstelsels van de hele wereld. Uiteraard is beleggen altijd een optie voor wat extra pensioen, maar meer bewustwording rondom pensioen opbouwen is er allereerst nodig. Het zijn namelijk niet alleen vrouwen die parttime werken die minder pensioen opbouwen. Meer dan 40 procent van de vrouwen heeft ook geen goed zicht op de gevolgen van een scheiding, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van een partner voor hun financiële situatie. Het is vaak de (mannelijke) partner die de financiële zaken op zich neemt. Een op de tien vrouwen is zelfs helemaal niet bezig met geldzaken.

Hervormd pensioensysteem

Als we kijken naar de zelfstandig ondernemers zijn het vooral de vrouwen die geen pensioen opbouwen. Eén op de drie heeft niets geregeld. De voornaamste reden is dat ze het niet kunnen betalen. Het laat zien dat het opbouwen van pensioen om wat voor redenen dan ook niet altijd haalbaar is, of geen prioriteit heeft. Wie dan leeft, wie dan zorgt. En dan komt er ook nog een hervormd pensioensysteem vanaf 1 januari 2023. Dit is nodig vanwege de vergrijzing in Nederland. Hierdoor gaat er het nodige veranderen.

Langer doorwerken, sparen of beleggen

En wat kan je dan wel nu doen om straks voldoende financiële middelen te hebben? Langer doorwerken is een optie, alhoewel dit niet bij elke organisatie mogelijk is. Maar waarom stoppen met werken als je nog zoveel te bieden hebt? Eerder stoppen is sowieso voelbaar in de portemonnee. Je kunt als alternatief kijken naar deeltijdpensioen: een paar dagen met pensioen en een paar dagen werken. Een spaarpot aanleggen is ook een optie. Dan moet je wel vroeg beginnen, waardoor het kan groeien. De huidige spaarrente is echter niet om over naar huis te schrijven, dus dan is beleggen een mogelijk alternatief. Dit levert vaak meer geld op, maar er zitten ook wat meer risico’s aan verbonden. Gedegen advies is dan ook aan te raden.