Piets blog: Sinterklaas

Dit weekend komt Sinterklaas alweer aan. Het weerbeeld is nog niet helemaal zeker. Het zal vrij rustig weer zijn met een meest matige wind uit oost tot noordoost, kracht 3 of 4. Wel kans op een paar buien of buitjes.

Het noorden wordt in de ochtend al snel droog met in de middag ook meest of helemaal droog weer. In het Waddengebied kan de zon doorkomen. Koud is het niet met temperaturen tussen 11 en 13 graden.

Ik heb eens gekeken naar (één van) de warmste Sinterklaas intochten. Die kom ik tegen in 2009. In de periode van 12 november tot en met 25 november scoorde De Bilt elke dag boven de 10 graden als maximumtemperatuur. Op 14 november 2009 tijdens de intocht van Sinterklaas in Schiedam werd in De Bilt 14,4 graden als maximumtemperatuur gemeten. De warme novemberperiode gold voor geheel Nederland met natuurlijk per regio verschillen in temperatuur.

De koudste Sinterklaas intocht voor de periode van rond 13 november komt uit 1965. In de periode van 13 november tot en met 17 november 1965 scoorde De Bilt elke dag een lagere maximumtemperatuur dan +2 graden. De intocht van Sinterklaas was op 13 november in Vlissingen met die dag in De Bilt een maximumtemperatuur van 1,3 graden. De koude novemberperiode gold voor geheel Nederland met regionaal natuurlijk verschillen in temperatuur. En dit jaar zitten de bladeren nog aan veel bomen.