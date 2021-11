RIVM verwacht nog 18.000 coronapatiënten in ziekenhuis

Het RIVM denkt dat er nog 18.000 mensen met corona in het ziekenhuis kunnen komen. Daarvan komen er 3500 op de intensive care. Dat kan de zorg niet aan, zegt demissionair coronaminister Hugo de Jonge. “De gevolgen zijn te groot.” Door maatregelen te treffen, hoopt het kabinet dit aantal coronapatiënten te spreiden, zodat ze niet tegelijk in het ziekenhuis belanden.

“Ik snap dat dat het gevoel geeft ‘oh jee, daar gaan we weer'”, erkende De Jonge. “Zijn we niets opgeschoten? Gelukkig wel, de situatie is echt anders. Het verschil is vaccinatie, zonder vaccins zou de zorg met een enorm aantal besmettingen al lang overlopen zijn.”