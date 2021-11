Theater- en concertzalen mogen maximaal 1250 mensen ontvangen

Theater- of concertzalen mogen vanaf zaterdag maximaal 1250 mensen per zaal ontvangen. Voorwaarde is dat iedereen in het publiek een vaste zitplaats en een coronatoegangsbewijs heeft, zei demissionair premier Mark Rutte vrijdag tijdens de coronapersconferentie.

Culturele instellingen, waar ook bioscopen onder vallen, hoeven zich echter niet te houden aan de verplichte sluitingstijd die voor niet-culturele evenementen gelden. Zo moeten bijvoorbeeld kerstmarkten en congressen om 18.00 uur eindigen.

Het dragen van een mondkapje in een concertzaal is niet nodig. Die maatregel geldt niet voor locaties waar bezoekers een coronatoegangsbewijs moeten laten zien.