Veel politie op de been rondom coronapersconferentie

In de omgeving van het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag is in aanloop naar de coronapersconferentie van 19.00 uur veel politie op de been. Er staan tientallen politievoertuigen, zowel ME-busjes als gewone politiebusjes. Rondom het gebouw aan de Turfmarkt en in de directe omgeving staat veel politie opgesteld.

Eerder op de dag werd er op sociale media opgeroepen om tijdens de persconferentie te demonstreren bij het gebouw waar de persconferentie plaatsvindt. Vooralsnog zijn er geen grote groepen demonstranten te zien.

Tijdens de vorige persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge ontruimde de politie de omgeving van de Turfmarkt. Dat gebeurde nadat een lawaaiprotest van tegenstanders van de coronamaatregelen uit de hand liep. De politie werd toen bekogeld met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. Ook de voorgaande persconferentie in september verliep roerig. Het ministerie moest toen worden afgesloten door de dreigende sfeer. Ambtenaren en journalisten konden het gebouw enige tijd niet uit.