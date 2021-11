Vijf arrestaties rond lawaaidemonstratie Den Haag

Rondom de lawaaidemonstratie die vrijdagavond in Den Haag werd gehouden in een poging de coronapersconferentie te verstoren, zijn in ieder geval vijf mensen aangehouden. De verdachten werden aangehouden voor onder meer het bezit van vuurwerk, het gooien van vuurwerk of het niet voldoen aan het bevel te vertrekken, meldt een politiewoordvoerder.

De lawaaidemonstratie vond plaats ter hoogte van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar de persconferentie werd gehouden. In de buurt van het Centraal Station van Den Haag, in het verlengde van de Turfmarkt, ging het mis en werd de politie bekogeld met onder meer stenen en zwaar vuurwerk.

De politie had volgens een politiewoordvoerder van tevoren informatie binnengekregen dat een harde kern voetbalsupporters naar Den Haag zou komen. “Wij zijn hen in de omgeving van de Turfmarkt en tussen de groep demonstranten tegengekomen”, aldus de woordvoerder. Of zij ook degenen zijn die de stenen en het vuurwerk gooiden en rellen hebben geschopt, weet de politie op dit moment niet.