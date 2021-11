Vuurwerkliefhebbers vrezen chaos bij afsteekverbod jaarwisseling

De Vuurwerkfederatie en de stichting Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond (HVLV) vrezen een “totale chaos” rond de jaarwisseling, als er opnieuw een algeheel verbod op kopen en afsteken van vuurwerk komt. Volgens de belangengroepen gaan er geruchten dat zo’n verbod er weer aan zit te komen door de oplopende coronabesmettingen. “Dit gaat volledig uit de hand lopen”, waarschuwen zij vrijdag.

HVLV en de Vuurwerkfederatie krijgen zorgelijke signalen binnen dat grote groepen mensen toch vuurwerk gaan afsteken, zeggen zij. Redenen zijn dat “men klaar is met de maatregelen” en “dat er vorig jaar niet gehandhaafd werd”. Vuurwerkliefhebbers willen zich dat plezier niet nogmaals laten afnemen, aangezien vuurwerk volgens hen bij de jaarwisseling hoort, aldus de belangengroepen.

Vorig jaar waren HVLV en de Vuurwerkfederatie solidair met het afsteekverbod en adviseerden hun achterban toen om zich aan de regels te houden. “Met nog een onterecht verbod kunnen zij de achterban niet nogmaals aansporen solidair te zijn. Het is toegezegd dat het verbod eenmalig zou zijn en een verbod lost niets op”, stellen de groepen. Er moeten nu strenge maatregelen worden getroffen, zodat 2021 gewoon afgesloten kan worden met vuurwerk, vinden zij.

Volgens de belangengroepen is de handel in illegaal vuurwerk groter dan ooit. “Op elke hoek van de straat zijn illegale knallers zoals nitraten en cobra-6 te koop, maar ook professioneel vuurwerk zoals flowerbeds is makkelijk te krijgen. Bovendien kan er vooralsnog vuurwerk gekocht worden in BelgiĆ« en Duitsland. Het idee dat een verbod op legaal siervuurwerk de jaarwisseling veiliger zou maken is een illusie.”