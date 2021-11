Winkeliersorganisatie INretail vindt coronapas ‘onwerkbaar’

Een coronapas voor niet-essentiële winkels is “onwerkbaar”. Dat zegt brancheorganisatie van non-food winkels INretail die zelf vooral juist pleit voor meer spreiding. Ook plaatst de organisatie grote vraagtekens bij het kabinetsbesluit om niet-essentiële winkels om 18.00 uur te sluiten.

Volgens INretail is er een gebrek aan personeel om de coronapas aan de deur te controleren, veroorzaakt die pas ongewenste discussies en is er daarom geen draagvlak onder winkeliers voor die maatregel. Volgens de organisatie blijkt uit onderzoek dat 81 procent van de ondernemers het coronatoegangsbewijs voor niet-essentiële winkels onacceptabel vindt.

“We hebben een beter plan. Met spreiding, minder mensen in de winkel, het mondkapje en de basismaatregelen hebben we veiligheid bewezen goed georganiseerd. Het gaat om afstand houden en veel meer maatregelen die besmetting voorkomen. Dat heeft draagvlak bij de ondernemers die het moeten organiseren. Dat het kabinet toch een andere afslag neemt, is niet slim”, vindt INretail.

Door de verkorte openingstijden wordt die spreiding van klanten juist beperkt, in aanloop naar de drukke feestdagenperiode, stelt de organisatie. “Klanten roepen we op tijdig en op rustige momenten hun aankopen te doen. Ook daarom is het niet slim van het kabinet om de winkelopeningstijden te beknotten.”