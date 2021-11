Burgemeesters en kinderen verwelkomen Sint bij Grotepietenhuis

Burgemeesters uit het hele land hebben samen met kinderen Sinterklaas verwelkomd bij het Grotepietenhuis. Dat was te zien in een speciale uitzending van het Sinterklaasjournaal op NPO 3.

Net als vorig jaar is er dit keer vanwege de coronamaatregelen geen landelijke intocht met publiek van de goedheiligman en zijn pieten. De NTR maakte eerder bekend dat er opnieuw een optocht was bij het Grotepietenhuis, dat zich bevindt in Paleis Soestdijk in Baarn. Burgemeesters waren eerder uitgenodigd zich daarvoor aan te melden.

De burgemeester van Wijk bij Duurstede mocht het spits afbijten bij het defilé, waar de goedheiligman vanaf een stoel op het bordes de stoet aan zich voorbij zag trekken en cadeaus in ontvangst nam. Verder kwamen onder meer de gemeenten Nieuwkoop, Someren, Utrecht, Zundert, Haarlemmermeer, Zutphen, Moerdijk, West Betuwe, Lelystad, Heerenveen en Diemen voorbij.

In het Sinterklaasjournaal was Sinterklaas met zijn schimmel Ozosnel afgelopen week kwijt, maar vrijdagavond werd duidelijk dat hij al in het Grotepietenhuis was. In de uitzending was te zien dat er problemen waren op Pakjesboot 12, maar de stoomboot meerde uiteindelijk op tijd aan. De NTR wilde op voorhand niet zeggen waar dit was, maar op de beelden was te zien dat de boot in Spakenburg aankwam.