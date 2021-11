Horeca in steden op tijd dicht, behalve in Breda

Van alle steden lijkt vooral de horeca in Breda zich weinig gelegen te laten liggen aan de nieuwe coronamaatregelen, die sinds zaterdagavond om 20.00 uur gedurende drie weken voor de uitgaansgelegenheden van kracht zijn.

In tegenstelling tot veel andere steden was in het centrum van Breda, zoals de Havermarkt en de Haven, sprake van grote drukte en volle terrassen met de biertap wagenwijd open. Alleen op de Grote Markt was het rustiger. In het straatbeeld in de binnenstad van Breda waren nauwelijks ordehandhavers of politie te zien.

Wel kondigde burgemeester Paul Depla aan het protest van de horeca nog even door de vingers te zien, maar daarna te zullen handhaven, “zoals we dat altijd doen”. In Maastricht bleef Café Forum open, maar toen handhaving ingreep ging de zaak om 20.30 uur alsnog dicht. De kroegbaas kreeg een waarschuwing.

In Maastricht, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Leeuwarden en Groningen hielden de meeste horecaondernemers zich wel aan tijdelijke regels onder de milde lockdown. Hetzelfde gold voor Roermond. De binnenstad en de buitenwijken oogden zaterdagavond uitgestorven.

De Witte de Withstraat in het centrum van Rotterdam toonde rond 20.00 uur het beeld van een nachtelijk sluitingsuur, waarbij de gasten van cafés en restaurants langzaam naar huis afdruipen, daartoe gemaand door aanwezige handhavers en politiemensen.

Op het Rembrandtplein in Amsterdam was het rond 20.00 uur nog redelijk druk met uitgaanspubliek, nadat de meeste cafés hun deuren hadden gesloten. Sommige kroegen gingen uit voorzorg al eerder dicht. Zo stopte de Rembrandtbar om 19.30 uur met bedienen. “Anders krijg ik ze er niet uit”, aldus de uitbater. “De ME staat al klaar, ik heb geen zin in gedoe.” Veel andere cafés op het plein deden om 19.45 uur nog een laatste ronde, waarna ze begonnen met het opruimen van de terrassen. Groepjes horecagasten liepen rond op het plein en gingen daarna hun eigen weg.

Tegen 20.00 uur was het nog erg druk in Utrecht, op straat en in de horeca. Ondertussen ruimden in veel gelegenheden het personeel tafels af en werden rekeningen uitgedeeld. Kort voor het tijdstip dat kroegen en restaurants moeten sluiten, stonden veel mensen alsnog op en liepen gemoedelijk weg. Toezichthouders hielden op veel plekken in de stad in de gaten of uitbaters de nieuwe coronamaatregelen opvolgen. Winkels, feestkroegen en zelfs Waku Waku ging op tijd dicht.

Burgemeester Sybrand van Haersma Buma van Leeuwarden heeft met de horecawoordvoerder Ton Eijer afgesproken dat de cafés toch dicht gaan om 20.00 uur, nadat horeca-ondernemers eerder hadden laten weten niet bereid te zijn de deuren te sluiten. Als ze dat niet doen, dan hangt hun een boete van 10.000 euro boven het hoofd.

Die gedwongen sluiting werd in het centrum van Groningen, waar overigens het gros van de etablissementen op tijd de deuren sloot, al uitgevoerd. Een van de kroegen werd meteen gedwongen de muziek uit te zetten en de gasten te laten vertrekken.