Kaag: zorgen over verruwing en opgeklopte tegenstellingen

D66-leider Sigrid Kaag heeft in een toespraak voor het partijcongres haar zorgen geuit over “de verharding, de verruwing, de kunstmatige, opgeklopte tegenstellingen en de agressie die daarmee gepaard gaat” in Nederland. Die is volgens haar mede veroorzaakt door de politiek, die volgens haar te veel bezig is met hypes en te ver is versplinterd.

Volgens Kaag is er sprake van “verkokering” in de politiek, die kan leiden “tot verlamming”. Ze vindt dat haar partij het voortouw moet nemen om de “vicieuze cirkel van polarisatie in de samenleving en versplintering in de politiek” te doorbreken. Hoe lichtte ze niet toe. “In de politiek zullen we alle idee├źn die daarbij kunnen helpen serieus moeten onderzoeken.” D66’ers kunnen daar volgens haar ook aan bijdragen: “wij zijn traditioneel goed in nadenken en meedenken”.

Kaag ging ook in op de rol van D66 in de formatie. “We doen het goed, of we doen het niet.” Ze vroeg de leden van haar partij om haar en medeonderhandelaar Rob Jetten het vertrouwen te gunnen. Zelf zei ze te geloven in “het vanzelfsprekend progressieve Nederland”. “En als wij alles tot een goed einde brengen zijn wij straks de enige progressieve partij die verantwoordelijkheid neemt voor het land.”