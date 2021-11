Kick Out Zwarte Piet demonstreert bij sinterklaasfeest Breda

Enkele tientallen aanhangers van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) demonstreren zaterdagochtend bij Park Valkenberg in Breda, waar een sinterklaasfeest wordt gevierd met grijze pieten. In de buurt van het park is veel politie op de been en staan busjes van de mobiele eenheid paraat.

KOZP vindt grijze pieten toch nog racistisch en spreekt van een schijnoplossing. De organisatie van het sinterklaasfeest houdt echter vast aan deze kleur om de pieten onherkenbaar te houden, liet een woordvoerder eerder weten. De betogers hebben bordjes bij zich met teksten als ‘Grijze piet is witte onschuld’, ‘Breda kan het, zwartepietvrij’, ‘Grijze piet is ook racisme’ en ‘Kick out grijze piet’.

De actievoerders, van wie de meeste een mondkapje dragen, verzamelden zich bij een van de ingangen van het park aan de J.F. Kennedylaan. Deze locatie was vooraf door de gemeente aangewezen. Dit is niet de plek waar ouders met hun kinderen het park binnengaan.