Kick Out Zwarte Piet ziet af van protest in Volendam

Nu de intocht van Sinterklaas in Volendam is afgeblazen, ziet Kick Out Zwarte Piet (KOZP) af van een demonstratie in het vissersdorp. De actiegroep wilde er zondag demonstreren tegen de aanwezigheid van Zwarte Piet. Volgens KOZP-voorman Jerry Afriyie gaat het protest niet door.

“We protesteren niet om het protesteren, maar omdat er op dat moment iets aan de hand is wat we niet vinden kunnen”, zei Afriyie, onderweg naar Breda. Daar demonstreert de actiegroep zaterdag tegen grijze pieten. Die zijn volgens KOZP toch nog racistisch en een schijnoplossing.

De sinterklaascomit├ęs in Volendam en Edam hebben de intocht afgelast vanwege de aangescherpte coronamaatregelen.