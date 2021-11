Sintintochten Edam en Volendam afgeblazen

De sinterklaascomités in Edam en Volendam hebben besloten de sintintocht op zondag in beide plaatsen af te blazen. De vrijdag door het kabinet aangekondigde verscherping van de coronamaatregelen maken doorgang van de intochten onmogelijk, aldus de organisaties.

“De vrijdag afgekondigde maatregelen zijn bijna even streng als die van verleden jaar en stellen de Sinterklaascomités in Edam en in Volendam voor bijna exact dezelfde problemen die in 2020 onoplosbaar waren. Dat evenementen maar tot 18.00 uur mogen duren, en vooral de verplichte onderlinge afstand van 1,5 meter zorgt voor problemen”, melden de sinterklaascomités. Komende week voeren ze overleg over hoe er een alternatief kan worden gevonden voor de geschrapte intochten.

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) had eerder aangekondigd te demonstreren bij de sinterklaasintocht in Volendam. Bij de gemeente Edam-Volendam zijn honderd actievoerders aangemeld, die het niet eens zijn met de zwarte kleur van de pieten in het vissersdorp. Of de demonstratie ook wordt afgelast, is nog onduidelijk.

De actiegroep demonstreerde al eerder in verschillende steden tegen de in zijn ogen racistische hulpjes van de sint. In onder meer Eindhoven en Maastricht kwam het daarbij de afgelopen jaren tot rellen, toen tegenstanders in aanraking kwamen met de KOZP’ers.