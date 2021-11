Storing bij GGD GHOR zorgt voor later leveren besmettingscijfers

Door een telecomstoring bij een leverancier van de GGD GHOR Nederland, de koepel van de GGD’s, is er de komende dagen een vertraging in het doorgeven van de besmettingscijfers aan het RIVM en bij het bron- en contactonderzoek. GGD GHOR meldt dat er hard wordt gewerkt om de achterstand in te lopen.

Volgens de GGD was het aantal besmettingen (13.902) dat zaterdag werd gemeld door het RIVM vertekend en kan dat ook de komende dagen nog zo zijn. Op donderdag en op vrijdag waren er meer dan 16.000 positieve tests.

Een woordvoerster van de GGD zegt dat medewerkers de komende dagen ook in de avond gaan werken om zo snel mogelijk weer bij te zijn met het doorgeven van de besmettingen. Mensen die nog wachten op hun testuitslag krijgen daar door de storing mogelijk ook pas later bericht van dan gebruikelijk.

De storing begon op zaterdagochtend en was in het begin van de middag weer opgelost.