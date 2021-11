Bonaire voert nieuwe coronamaatregelen in

Bonaire heeft nieuwe maatregelen aangekondigd nu het aantal coronabesmettingen groeit. Vanaf maandag mogen niet meer dan 25 personen in een ruimte bijeenkomen voor een privé-bijeenkomst, dat was tot nu toe vijftig personen.

Doel is besmettingen in binnenruimtes zoals thuis, op school of op het werk tegen te gaan. De afgelopen weken zijn veel mensen op dit soort plekken besmet geraakt, heeft gezaghebber Edison Rijna zaterdagmiddag (lokale tijd) bekend gemaakt.

Voor professionele bijeenkomsten met meer dan 50 mensen moeten organisatoren een plan van aanpak indienen. Bezoekers van een zang en dansevenement moeten met een QR-code hun vaccinatiebewijs tonen of een negatief testbewijs. De overheid vraagt mensen verder zoveel mogelijk thuis te werken.

Bonaire heeft te maken met een stijging van het aantal besmette personen. Zaterdag lag het aantal op 156, tien dagen eerder was dat nog 105. Op 25 oktober ging het om 82 personen. Daarmee telt het eiland, dat ruim 20.000 inwoners heeft, relatief veel besmettingen. Op het grotere Curaçao (ruim 150.000 inwoners) gaat het om honderd geïnfecteerden, Sint Maarten (ruim 43.000 inwoners) heeft er slechts 29.

Verder kent Bonaire een hoog vaccinatiepercentage. Bijna 85 procent van de 18-plussers is minimaal één keer geprikt; bijna 75 procent is volledig gevaccineerd. Van de 12- tot 18-jarigen is ruim 58 procent minimaal één keer geprikt.