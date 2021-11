In een basisschool aan de Waddenzeelaan in Eindhoven woedt zondagochtend brand. Een leslokaal is uitgebrand, meldt de brandweer, die met meerdere voertuigen is uitgerukt. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar de rest van het gebouw.

Niemand raakte gewond, laat de brandweer Brabant-Zuidoost op twitter weten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.